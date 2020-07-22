Водоросли и Белое море могут стать туристической "фишкой" Архангельской области

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Беломорские водоросли и Белое море могут стать туристической особенностью Архангельской области. Об этом врио главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил в среду при встрече с участниками форума "Территория смыслов".

"Я бы начал с нашего Белого моря и водорослей, которые абсолютно уникальны. <…> Это могло бы быть "фишкой", с учетом того, что сегодня индустрия красоты, детокс-отели, перезагрузки, это все то, что мы можем дать. И диджитал-детокс, и ламинарию для того, чтобы оздоровиться, и Белое моря для того, чтобы получить удовольствие, и потрясающие виды, для того чтобы это удовольствие получить не только физически, но и эстетически", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что туризм - это полноценная отрасль экономики, но надо развивать ее так, чтобы турист в регион приезжал не на один-два дня, а на более длительное время. "Потому что просто турист, который приедет на один день, он не очень интересен с экономической точки зрения. То есть нашу инфраструктуру он будет изнашивать, социальную, дорожную, а с точки зрения экономической отдачи она будет не очень большая. Все-таки экономика в туризме очень важна, поэтому нам надо найти "фишку", которая будет заставлять людей приезжать хотя бы на неделю", - пояснил Цыбульский.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступят Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".