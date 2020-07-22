Власти КБР считают, что кешбэк за туры по России повысит конкуренцию и качество услуг

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) считают, что государственная программа частичной компенсации путешественникам стоимости туров по России повысит конкуренцию и качество оказываемых услуг. Такое мнение выразил ТАСС в среду министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, кешбэк смогут получить до 3 млн человек. Возврат по туру может составить от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. Кабардино-Балкарская Республика стала единственным субъектом Северо-Кавказкого федерального округа, попавшим в программу.

"Кабардино-Балкария - единственный регион СКФО, вошедший в проект. Это одновременно и ответственность за предоставляемые услуги, и возможность реанимировать отрасль в кратчайший период за счет быстрого возобновления туристического потока. Мы готовы предложить туры различной ценовой категории - от эконом до VIP - и считаем, что скидка в 10-20% от базовой стоимости тура является неплохим стимулом для выбора места отдыха. Привлечение к участию в проекте только классифицированных средств размещения повысит конкуренцию и заставит оставшиеся отели еще раз задуматься о необходимости получения категории", - сказал министр.

Программа стимулирования туристических поездок по России разрабатывается в Ростуризме, ее запуск планируется в августе.

По данным Шогенцукова, в настоящее время категорию звездности в республике получили все гостиницы с номерным фондом свыше 120 номеров, сертифицирование малых гостиниц планируется завершить к началу 2021 года, в рамках ранее обозначенных планов.

Туристическая сфера КБР

Традиционно популярными среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии остаются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии. Для посещения открыты лагерь "Уллу-Тау" (Приэльбрусье) и гостиный двор "Уштулу" (Черекский район), многие отдыхают на термальных источниках "Гедуко" и "Янтарный".

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" расположен в предгорной зоне, в самом комфортном в климатическом отношении районе столицы КБР Долинске. Специализируется на лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки.

Здесь есть свыше 10 минеральных источников и скважин, он занимает территорию площадью около 2 тыс. га. Большая часть курорта - парковая и лесопарковая зона, куда входит Нальчикский парк культуры и отдыха (создан в 1850 году, на 120 га произрастают более 140 видов деревьев и кустарников Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки, Южной Европы, Малой Азии, Китая и Японии).

По данным Министерства курортов и туризма КБР, регион в 2018 году посетили 552,3 тыс. отдыхающих, в 2019 году в республике отдохнули уже 602 тыс. человек. Из-за пандемии в марте 2020 года власти региона закрыли все туристические объекты и весь санаторно-курортный комплекс, как следствие в первом полугодии турпоток в КБР снизился на 50%. В настоящее время перечень объектов природно-рекреационного туристического комплекса КБР насчитывает 221 предприятие, республика единовременно может разместить более 15,8 тыс. туристов и отдыхающих.