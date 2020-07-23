ФРДВ вложил в проекты в Хабаровском крае треть всех инвестиций на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) за время своей работы инвестировал в проекты в Хабаровском крае более 20 млрд рублей. На этот регион приходится почти треть от общего объема инвестиций фонда на Дальнем Востоке, сообщили ТАСС в пресс-службе ФРДВ.

"ФРДВ инвестировал более 20 млрд рублей в инвестиционные проекты общим объемом более 190 млрд рублей, реализуемые на территории Хабаровского края. На регион приходится 27% от общего объема инвестиций фонда в проекты на территории Дальневосточного федерального округа", - сказали в пресс-службе.

Например, вложения фонда в новый пассажирский терминал Хабаровского аэропорта составили 2 млрд рублей, еще 1,9 млрд рублей были привлечены от ВЭБ.РФ. Кроме того, фонд направил 7 млрд рублей в проект горнообогатительного комбината на месторождении Малмыж, 5,7 млрд - на развитие центра переработки упорных и дважды упорных руд с месторождений Дальнего Востока и Арктики на территории опережающего развития "Комсомольск".

На Амурском судостроительном заводе строятся два новых грузопассажирских автомобильно-железнодорожных парома для переправы "Ванино-Холмск", инвестиции фонда в этот проект составили 4,3 млрд рублей.

Также по программе "Доступный кредит для МСП" в Хабаровском крае профинансированы проекты малого и среднего бизнеса общим объемом более 4,5 млрд рублей. У этого региона второе место после Приморского края по объему вложений в этой сфере.

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики создан ВЭБ.РФ для ускоренного развития ДФО и Арктической зоны РФ. Фонд содействует притоку инвестиций с помощью предоставления льготного (5% годовых в рублях) и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов, разрабатывает цифровые отраслевые сервисы.