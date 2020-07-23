В Железноводске будут развивать шоу-туризм

ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Первый шоу-тур с участием блогеров-миллионников Железноводск примет 7 августа. Город-курорт планирует стать первопроходцем в развитии шоу-туризма на Ставрополье, сообщил ТАСС глава Железноводска Евгений Моисеев.

"Шоу-туризм - веяние новое, и Железноводск готов стать первопроходцем. С 7 по 14 августа в одной из наших здравниц будут отдыхать три известные девушки инстамира: Алина Акилова, Надин Серовски и Helen Yes, которые приглашают присоединиться к ним всю многомиллионную армию своих подписчиков. Во время отдыха девушки будут посещать наши достопримечательности, проходить процедуры и СПА-релаксы и делиться впечатлениями со своими фанатами", - рассказал Моисеев.

По его словам, в программе запланированы также встречи блогеров, на которых все желающие смогут с ними познакомиться.

Глава Железноводска отметил, что шоу-туризм очень популярен на западных курортах, а сейчас активно набирает обороты в России.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.