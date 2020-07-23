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Ростовские власти направят 2,5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений региона

По словам губернатора области, за последние пять лет расчистили уже 60 км русел малых рек

ВОЛГОДОНСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области в течение двух лет направят порядка 2,5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений региона. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе межрегиональной конференции по сохранению экосистемы Цимлянского водохранилища и нижнего Дона.

"У нас в Ростовской области реализуется ряд мер по нормализации ситуации с водными ресурсами, реконструкцию донского магистрального канала, модернизацию систем мелиорации только за последние 5 лет вложено свыше 5,5 млрд рублей. Ведется строительство и реконструкция очистных сооружений. На эти цели в 2020 - 2021 году мы запланировали направить 2,5 млрд рублей", - сказал он.

По словам Голубева, за последние пять лет на территории региона расчистили 60 км русел малых рек. "Мы также вкладываем средства и в восстановление водных биоресурсов и за пятилетку на развитие рыбохозяйственного комплекса направлено почти 400 млн рублей. За пасы особо ценных рыб за этот период по оценкам специалистов выросли примерно в 2,5 раза", - подчеркнул он.

Ранее первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров сообщал, что при реализации мероприятий по расчистке водных объектов в условиях низкой водности последних лет отмечается зарастание рек водной растительностью, в том числе камышом. Для того, чтобы максимально сохранить экологическое состояние водных объектов после расчистки, с научным сообществом проработали вопрос о применении биомелиорации с использованием растительноядных видов рыб на расчищенных участках.

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Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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