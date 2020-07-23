В Астраханской области пересохли более 1,5 тыс. га пашен под корм скоту

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. га земли в Астраханской области, используемых под кормовую базу для скота, пересохли из-за отсутствия осадков и высоких температур. Власти региона обратились в Минсельхоз РФ с просьбой выделить дополнительные средства фермерам на закупку корма для животных, рассказал ТАСС в четверг начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Астраханской области Алексей Шишкин.

"У нас засуха в четырех районах области, там 1,5 тыс. га земли пересохло, это 68% от всех пашен региона. Пострадала кормовая база для животных, ущерб еще не оценивали, но готовим документы для возможного введения ЧС в этих районах и обратились в Минсельхоз России с просьбой выделить нам средств, чтобы фермеры смогли купить корм", - рассказал Шишкин.

Он уточнил, что речь идет о Наримановском, Лиманском, Енотаевском и Харабалинском районах, в случае введения режима ЧС власти районов смогут привлечь средства на помощь фермерам из резервных фондов.

"С самими пашнями мы пока сделать ничего не можем. Когда пойдет дождь, то ситуация нормализуется. Сейчас мы можем помочь нашим животноводам и не допустить более серьезного ущерба", - отметил Шишкин.

Он добавил, что такая ситуация сложилась из-за малоснежной зимы, отсутствия осадков и высоких температур. По линии растениеводства, уточнил он, проблем нет из-за налаженной системы орошения.