Вице-губернатор Оренбургской области ушел в отставку по собственному желанию

ОРЕНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер освободил от должности вице-губернатора - заместителя председателя правительства по внутренней политике - министра региональной и информационной политики области Олега Димова по его просьбе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, распространенном в четверг.

"Я освободил Олега Дмитриевича от должности по его личной просьбе. Он возглавлял внутриполитический блок весь первый год моей работы в регионе. И я благодарен ему за реализованные проекты, стабильную общественно-политическую обстановку в Оренбуржье и созданную основу для деятельности нового министерства", - цитирует пресс-служба Паслера.

Исполнять обязанности вице-губернатора, по данным пресс-службы, с 24 июля будет бывший депутат Госдумы Игорь Сухарев. Он накануне сложил с себя полномочия депутата. "Указ подписан сегодня и вступил в силу", - уточняется в сообщении.

Олегу Димову 52 года, он получил образование в Новосибирском высшем военно-политическом общевойсковом училище им. 60-летия Великого Октября (1989), позже окончил Оренбургский институт Московской государственной юридической академии им. Кутафина и Московский финансовый университет при президенте Российской Федерации, является кандидатом экономических наук (2013). С 1985 по 1993 годы служил в армии, позже работал в коммерческих структурах. С 2004 по 2010 годы - депутат Оренбургского городского совета, с 2010 по 2011 годы - заместитель главы Оренбурга. Занимал различные должности в правительстве Оренбургской области, с 2012 по 2013 год являлся директором филиала ОАО "ТНК-ВР Оренбург". Затем избирался в Законодательное собрание Оренбургской области, откуда вновь перешел в правительство.

Игорь Сухарев в Госдуме являлся членом фракции "Единая Россия", работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Ему 51 год, в 2002 году он окончил Бузулукский финансово-экономический колледж Министерства финансов России, в 2005 - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. До избрания депутатом Госдумы работал в коммерческих организациях, а также избирался депутатом Законодательного собрания Оренбургской области.