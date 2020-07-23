В одном из районов Псковской области зафиксировали вторую вспышку африканской чумы свиней

ПСКОВ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области, где накануне в одном из районов ввели карантин по африканской чуме свиней (АЧС), ввели аналогичные ограничения еще в одном муниципалитете. Вторую по счету вспышку зафиксировали на территории фермерского хозяйства в Куньинском районе, сообщили в четверг ТАСС представители комитета по ветеринарии региона.

"В хозяйстве был найден труп поросенка, сдан [на анализ], подтвердилось АЧС. Карантин введен на территории хозяйства и в Куньинской волости Куньинского района. Там будет проходить расследование, сколько изначально было голов. Как говорит владелец, у него было 37 голов", - сказала собеседница агентства.

Накануне, согласно указу губернатора региона, карантин ввели на территории Дубровенской волости Порховского района. Очаг заболевания обнаружили также в одном из фермерских хозяйств на границе с Новгородской областью, в которым на момент инцидента содержалось почти 50 свиней.

Как следует из нового указа губернатора региона, карантин ввели в фермерском хозяйстве в деревне Слепнево Куньинского района, в целом на территории Куньинской волости, а также на территории, непосредственно прилегающей к очагу. На этих территориях запретили проводить убой всех видов животных, отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства. Запретили также выезд и въезд транспорта, не задействованного в ликвидации очага, а также проведение сельскохозяйственных выставок, закупка свиней у населения.