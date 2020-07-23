{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кадыров сообщил о получении звания генерал-майора

Глава Чечни также сообщил, что его перевели из структуры МВД в Росгвардию

ГРОЗНЫЙ, 23 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-майора.

"Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно". Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит", - написал Кадыров в четверг на своей странице "ВКонтакте".

Указ о присвоении Кадырову звания не публиковался.

Кадыров также сообщил, что переведен из структуры МВД в Росгвардию. "Выражаю большую благодарность дорогому брату, директору ФСВНГ РФ (Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации ), главнокомандующему войсками Национальной гвардии РФ Виктору Золотову за принятое решение о моем переводе из структуры МВД в Росгвардию", - добавил глава Чечни.

Кадыров удостоен ряда наград и званий, в том числе высшей награды страны - звания Героя Российской Федерации. В 2009 году Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении ему специального звания генерал-майора милиции. Также глава Чечни награжден орденом за заслуги пред отечеством четвертой степени, орденом Мужества.

В новость внесены изменения (16:52 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Жителя Волгограда, скрывавшегося заграницей, приговорили к 10 годам за похищение человека
В апреле 2013 года осужденный и двое его сообщников ворвались в дом к знакомому, похитили материальные ценности, а потерпевшего неделю удерживали в дачном массиве города, требуя за освобождение 20 млн рублей
Читать полностью