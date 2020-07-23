Более 500 пострадавших от коронавируса медиков в Северной Осетии получили выплаты

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июля. /ТАСС/. Более 36 млн рублей выделено в Северной Осетии на выплаты 537 медработникам, пострадавшим от коронавируса при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам оперативного штаба под председательством главы региона Вячеслава Битарова.

"В Северной Осетии 537 медиков, пострадавших от COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, получили единовременные страховые выплаты. На эти цели было выделено более 36 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Единовременную страховую выплату в размере 68 тыс. 811 рублей получили врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой помощи, работающие с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Кроме того, на сегодняшний день страховую гарантию получили четыре семьи медиков, умерших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей.

Вячеслав Битаров поручил, чтобы денежные средства были доведены до адресатов в срок и без задержек. "Обращаюсь ко всем главным врачам - не нужно создавать препятствия для своих сотрудников. Вы должны оказать полное содействие врачам в подготовке необходимых документов для получения единовременной социальной выплаты", - цитирует пресс-служба Битарова.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 6 мая 2020 года №313 были установлены дополнительные страховые гарантии медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Документом предусмотрены и дополнительные страховые выплаты в случае смерти медицинских сотрудников от COVID-19 при исполнении ими трудовых обязанностей.