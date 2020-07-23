Меры по развитию туризма и сельского хозяйства войдут в программу поддержки народов Севера

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Программу поддержки экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера (КМНС) планируется разработать до конца 2020 года. Она будет включать в себя меры по развитию традиционного сельского хозяйства, а также туризма в местах проживания таких народов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

"Будет разработана специальная программа государственной поддержки экономической деятельности КМНС. Программа будет включать меры, которые поддержат создание коренными народами производств пищевой и сельскохозяйственной продукции, а также экспорт такой продукции. Кроме того, они помогут развивать туризм в местах проживания КМНС; обеспечивать подготовку кадров из числа коренных народов. Отдельное направление - модернизация локальной генерации в местах проживания КМНС", - сообщили в ведомстве.

Разработку программы ведет Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) при участии регионов и ассоциаций коренных народов. Завершить подготовку документа планируется до конца 2020 года. "Программа будет утверждена правительством Российской Федерации", - добавили в Минвостокразвития.

По данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в России насчитывается 42 таких народа численностью более 250 тыс. человек, свыше половины из них проживают в Арктической зоне. Самый многочисленный народ - ненцы - насчитывает 44 тыс. человек, эвенки - 37 тыс., ханты - 30 тыс. К исчезающим этносам Севера, Сибири и Дальнего Востока относятся, в частности, энцы, которых насчитывается не более 200 человек, и водь - менее 100.