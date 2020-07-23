Аварийность на федеральных трассах Северного Кавказа сократилась на четверть

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июля. /ТАСС/. С января по июнь этого года аварийность на федеральных трассах Северного Кавказа сократилась почти на четверть. Об этом сообщили в четверг в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор).

"С января по июнь 2020 года количество ДТП уменьшилось на 23,6% по сравнению c аналогичным периодом прошлого года. За это время ФКУ Упрдор "Кавказ" совместно с региональными управлениями ГИБДД реализовано 56 мероприятий, направленных на снижение аварийности", - говорится в сообщении.

Аварийность снизилась в том числе благодаря изменению организации дорожного движения, устройству продольных и поперечных шумовых полос, искусственных дорожных неровностей, а также ограничению скоростного режима. С начала 2020 года установлено два комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, а в городе Чегем Кабардино-Балкарии построен модульный надземный пешеходный переход на 444-м км Р-217 "Кавказ". В этом году на участках указанной трассы в Дагестане и Кабардино-Балкарии установят краевое барьерное ограждение с катафотами общей протяженностью восемь километров. На Ставрополье, в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане появятся девять светофорных объектов на пересечениях и примыканиях.

В целях обеспечения безопасности и комфорта в ночное время суток устроят почти 9 км линий искусственного освещения на федеральных дорогах Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Также вдоль автодорог появятся 15 автономных осветительных систем на солнечных батареях. На трассе Р-217 "Кавказ" в Дагестане установят 12 светодиодных дорожных знаков. С целью информирования о дорожной обстановке и условиях движения в Северной Осетии смонтируют три табло с программно-аппаратным комплексом управления.

На пешеходных переходах установят 11 светофоров с кнопкой вызова: три - в Кабардино-Балкарии, три - в Дагестане и два - на Ставрополье. Для комфорта жителей кнопки устраивают возле переходов на уровне поднятой руки. Система позволяет не останавливать транспортный поток в случае отсутствия желающих перейти дорогу, что сокращает количество пробок. Помимо этого, установят 800 м пешеходного перильного ограждения и шесть дублирующих дорожных знаков на Г-образной опоре.

В 2020-2021 годах на участках Р-217 "Кавказ" встречные потоки разделят путем устройства 41 км тросового и 2,4 км парапетного ограждений по оси проезжей части. Наиболее протяженные участки производства таких работ: с. Куба-Таба - обход Баксана Кабардино-Балкарии (км 413 - км 436) а также с. Карджин - г. Беслан через с. Дарг-Кох Северной Осетии (км 522 - км 541).