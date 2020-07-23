На юге Петербурга обнаружили канистры с химическими реактивами весом более 800 кг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Экологическая аварийная служба Санкт-Петербурга обнаружила 55 канистр с химическими реактивами совокупным весом 805 кг в лесополосе в Пушкинском районе города. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе комитета по природопользованию.

"В мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию поступила информация об обнаружении в лесополосе в Пушкине бесхозных емкостей с неизвестной жидкостью. Прибывшая на место бригада экологической аварийной службы обнаружила в канаве канистры с химическими реактивами. Всего было найдено 55 канистр общим весом 805 кг", - отмечается в сообщении.

Специалисты экологической службы вовремя ликвидировали потенциально аварийную ситуацию, говорится в заявлении профильного комитета со ссылкой на начальника отдела координации аварийных работ Николая Смирнова. "Последствия такого рода безответственного отношения к окружающей среде могли привести не только к экологической катастрофе, но и навредить людям. Спасибо неравнодушным петербуржцам за их активную гражданскую позицию и помощь", - процитировала пресс-служба Смирнова.

Информацию о найденных канистрах с химическими веществами передали в правоохранительные и надзорные органы для проведения мероприятий, чтобы выявить правонарушителя.