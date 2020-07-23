В Кабардино-Балкарии более 600 млн рублей направят на подготовку к отопительному сезону

НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Около 634,5 млн рублей будет выделено на подготовку к отопительному сезону в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ региона Алим Бербеков.

"На подготовку объектов к отопительному сезону 2020-2021 годов предусмотрено в общем 634 млн 590 тыс. рублей. Из общего объема финансовых средств, предусмотренных из средств местного бюджета, на подготовку - 128 млн рублей, выполнено работ на 81 млн, что составляет 63%", - сказал Бербеков на совещании, посвященном вопросам подготовки к зиме. В прошлом году на эти цели в КБР было выделено 588 млн рублей.

До начала холодов предстоит провести ремонт внутренних помещений, зданий и сооружений, ревизию и ремонт оборудования котельных. Паспорта готовности объектов жилищного фонда местные администрации муниципальных районов и городских округов должны подписать до 15 сентября, теплоснабжающие предприятия - в срок до 1 октября, добавил министр.