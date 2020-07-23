Поисковики в КБР обнаружили останки советского солдата на местах боев на Курпских высотах

НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Участники поискового отряда "Кавказский рубеж" и присоединившиеся к ним криминалисты Следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) на Курпских высотах обнаружили останки советского солдата. Об этом сообщается в четверг на сайте Следственного комитета РФ.

"В рамках заключенного ранее соглашения о взаимодействии между СУ СК РФ по КБР и общественной организацией "Военно-патриотический поисковый отряд "Кавказский рубеж" сотрудники следственного управления приняли участие в проведении поисковых работ на Курпских высотах в Терском районе Кабардино-Балкарии. В ходе поиска <...> были обнаружены фрагменты мужского скелета, а также фрагменты амуниции советского солдата. Обнаруженные останки и предметы направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе молекулярно-генетической", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователям предстоит идентифицировать погибшего солдата и провести торжественное перезахоронение останков.

На Курпских высотах осенью и зимой 1942 года более трех месяцев проходила линия фронта, протянувшаяся от лесных массивов до города Малгобека, шириной в четыре и длиной в 22 км. Тут произошло одно из самых кровопролитных сражений на территории КБР, к Курпскому рубежу было стянуто огромное количество живой силы и техники противника, фашисты пытались пробиться к нефтеносным районам Северного Кавказа.

В трехполосной оборонительной системе, построенной советскими войсками, были сосредоточены шесть дивизий и четыре полка. На высотах погибли более 7 тыс. солдат и офицеров Красной армии. В январе 1943 года отсюда началось изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории Кабардино-Балкарии.