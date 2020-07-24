В Чечне разработают программу для стабилизации ситуации на рынке труда

ГРОЗНЫЙ, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Чечни разработает до сентября программу для снижения безработицы, которая с начала пандемии выросла с 8% до 20,5%. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам совещания в Грозном в пятницу.

"По моему поручению кабинетом министров разрабатывается специальная программа, которая будет представлена мне до 1 сентября. Это очень болезненные для нас проблемы, но вполне решаемые. У нас есть богатый опыт и полная поддержка федерального центра. К слову, когда я возглавил правительство, уровень безработицы находился на отметке 76%. Общими усилиями мы снизили напряженность на рынке труда до 8%", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, также в республике снизился оборот розничной торговли и объем платных услуг. Отрицательная динамика отмечена и в сфере строительства.

"Учитывая сложность ситуации, с начала режима самоизоляции и "стоп-колеса" внедрено более 30 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса и населения. Ими смогли воспользоваться более 7 тыс. субъектов малого среднего предпринимательства, в которых трудится свыше 11,2 тыс. человек", - сказал Кадыров, добавив, что задача стоит до конца текущего года выйти на показатели в экономике, которые были до начала пандемии.

Он также поставил перед правительством задачу выплатить пенсии, а также зарплаты врачам до мусульманского праздника Курбан-Байрам.