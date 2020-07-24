Власти Приморья планируют за два года вывести 3 тыс. семей с детьми из числа малоимущих

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Комплекс мер поддержки малоимущих семей с детьми за два года поможет улучшить материальное состояние 3 тыс. таких семей в Приморье. На реализацию программы регион получит грант - 15,6 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте краевого правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что уровень жизни на Дальнем Востоке к 2024 году должен выйти на среднероссийский и затем превысить его.

"В результате реализации в Приморье нового комплекса мер мы рассчитываем в ближайшие два года вывести из числа малоимущих более 3 тыс. семей с детьми", - заявила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая, слова которой приводят в сообщении.

В краевом министерстве труда и социальной политики пояснили, что малоимущие семьи получат поддержку по нескольким направлениям, в числе которых социальный контракт, позволяющий получить от государства материальную помощь на организацию собственного дела. В этом году правительство Приморья готово заключить социальные контракты более чем с 1,3 тыс. человек.

Для выхода семьи из финансового кризиса в регионе будет организовано социальное сопровождение: специалисты определят степень нуждаемости семьи и помогут оформить документы. Начинающим предпринимателям помогут найти наставников - более опытных и успешных бизнесменов. В крае окажут содействие родителям в поиске работы, а при необходимости - в переобучении по востребованным специальностям.