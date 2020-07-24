На Кавминводах возобновили работу большинство санаториев

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Санатории Кавказских Минеральных Вод возобновляют работу после пандемии коронавируса, сейчас открыто 99 санаториев из 124. Всего забронировано около 13 тыс. путевок, сообщил в ходе круглого стола "Внутренний туризм: продвижение перспективных направлений России в условиях закрытых границ", прошедшего в ТАСС, министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев.

"Из 124 санаториев 99 открыто. На сегодняшний день уже почти 100 санаториев вошло в рынок, работают по полному", - сказал Трухачев.

Он уточнил, что также на сегодняшний день глубина бронирования говорит о повышенном интересе к городам Кавминвод.

"По состоянию бронирования санаторно-курортных организаций, у нас уже более 13 тыс. человек забронировали эти путевки", - добавил министр.

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает четыре курортных города: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах есть санаторно-курортные учреждения, водолечебницы, гостиницы.