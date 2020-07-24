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Новак: власти проработают варианты снижения тарифов на электричество в Забайкалье

Министр энергетики предложил сделать тарифы на электроэнергию в Забайкальском крае на уровне с Иркутской областью, республиками Бурятия и Саха (Якутия)

ЧИТА, 24 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ совместно с правительством Забайкальского края проработает варианты снижения тарифов на электроэнергию в регионе. Об этом во время рабочей поездки в Читу сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Понимая все злободневные проблемы, которые есть в энергетической отрасли региона, нужно совместно подумать над их решениями. Нужно подготовить предложения по выравниванию тарифов на электроэнергию в Забайкальском крае до среднего уровня с регионами-соседями, такими как Иркутская область, республиками Бурятия и Саха (Якутия)", - приводит слова Новака пресс-служба правительства края.

Губернатор Александр Осипов подчеркнул, что высокие тарифы для промышленности сокращают потенциал экономики края и значительно отражаются на ценах на товары и услуги. Он привел пример тарифов на электроэнергию в соседних регионах и заметил, что высокая стоимость для прочих потребителей в Забайкальском крае снижает конкурентоспособность его бизнеса и промышленности.

По мнению участников совещания, наиболее целесообразным решением будет включение Забайкалья в перечень регионов с особыми условиями функционирования оптового и розничного рынков.

Особый тарифный режим действует в девяти субъектах РФ, в том числе в соседней с Забайкальским краем Бурятии. В этих регионах электроэнергия крупным потребителям, кроме населения, продается не по ценам, формирующимся на оптовом энергорынке, а по тарифу, который ниже рыночного уровня.

Генеральный директор ПАО "ТГК-14" Алексей Лизунов доложил министру о проекте по завершению строительства третьей очереди Читинской ТЭЦ-1. По его словам, реализация проекта позволит комплексно подойти к решению вопросов, связанных с экологией, резервами по тепловой мощности, закрытием неэффективных котельных и переводом на централизованное теплоснабжение ряда объектов.

"Это не только запас прочности ТЭЦ, которая полностью загружена и работает на оборудовании с высокой степенью износа. Положительный эффект - в меньшем расходе угля, удешевлении выработки тепла и электричества. К тому же, завершение строительства третьей очереди Читинской ТЭЦ-1 дешевле, чем строительство новой ТЭЦ", - сказал он.

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