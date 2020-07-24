На Кубани до конца 2020 года по нацпроекту благоустроят 310 общественных территорий

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Почти 2 млрд рублей составляет финансирование нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" в Краснодарском крае. Всего до конца года в рамках нацпроекта планируется благоустроить 310 общественных и дворовых территорий, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"В этом году в Краснодарском крае финансирование проекта "Формирование комфортной городской среды" составляет 1,9 млрд рублей. В планах благоустроить более 310 общественных и дворовых территорий", - говорится в сообщении. Уточняется, что на сегодня нацпроект в части формирования комфортной городской среды выполнен на 63%.

"Полностью завершены 12 парков и дворов. Несмотря на то, что срок освоения средств - конец года, до сентября планируем завершить все работы по благоустройству", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В пресс-службе дополнили, что за три года в регионе благоустроено более 700 зеленых зон. За счет федерального и краевого бюджета, а также внебюджетных средств за три года в порядок приведено 244 дворовых и 456 общественных территорий.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.