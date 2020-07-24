Прокуратура проведет проверку из-за систематического подтопления улиц Казани после ливней

КАЗАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку из-за подтопления нескольких участков дорог и пешеходных зон в Казани, которое произошло накануне после дождя. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"23 июля текущего года вследствие прошедшего в городе Казани дождя оказался подтопленным ряд участков автомобильных дорог и пешеходных зон, что создало препятствия для свободного и безопасного движения транспортных средств, пешеходов. Те же проблемы в городе после выпадения осадков отмечались и ранее. В этой связи прокуратурой организовано проведение проверки исполнения федерального законодательства", -- говорится в сообщении.

Прокуратура намерена установить, какие участки дорог и пешеходных зон подтапливает после дождей, определить эффективность работы ливневой канализации и выяснить, насколько полно и своевременно муниципальные службы реагируют на происходящее.