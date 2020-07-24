Пять врачей в Дагестане получили сертификаты на участки по программе "Земский доктор"

МАХАЧКАЛА, 24 июля. /ТАСС/. Власти Дагестана выдали сертификаты на выделение земельного участка получили пяти участникам программы "Земский доктор" в Левашинском районе в рамках регионального проекта "Дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников в сельской местности". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в управлении по информационной политике администрации главы и правительства республики.

"В рамках регионального проекта "Дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников в сельской местности" пять врачей Левашинского района, работающие по программе "Земский доктор", получили сертификаты на выделение земельного участка. Данный проект реализуется в Дагестане руководством республики совместно с региональным проектом "Здоровое будущее" партии "Единая Россия". В целях поддержки медработников на селе сформирован пакет мер соцподдержки для обеспечения качественной работы в сельской местности", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил представитель управления, региональный координатор проекта "Здоровое будущее", депутат Народного Собрания Дагестана Зумруд Бучаева отметила, что "для привлечения специалистов на постоянную работу в сельской местности необходимы достойные жилищные условия, развитая инфраструктура, возможность профессионального и карьерного роста".

"Для решения этих задач проектом "Дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников в сельской местности" предусмотрены сельская ипотека, выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, первоочередное устройство детей в детские образовательные учреждения и школу, субсидии на строительства жилого дома", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, данный проект реализуется в девяти районах Дагестана, в том числе в Левашинском. "Глава Левашинского района Шамиль Дабишев отметил, что пандемия показала, насколько нужны квалифицированные кадры в районах. В будущем, по словам Шамиля Магомедовича [Дабишева], в райцентре появится новая улица в честь медицинских работников", - заключил представитель управления по информполитике.

Ранее ТАСС сообщал, что в Дагестане разработали дополнительные меры поддержки для врачей, которые прибыли в республику для работы в сельской местности по программе "Земский доктор". В их числе сельская ипотека, субсидирование индивидуального жилищного строительства, дополнительное выделение земельных участков для строительства дома, а также устройство детей врачей в детские сады без каких-либо очередей. Отмечалось, что допмеры поддержки были разработаны по инициативе главы Дагестана Владимира Васильева, спикера парламента республики, секретаря регионального отделения партии Хизри Шихсаидова и партии "Единая Россия".