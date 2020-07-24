В Крыму Госстройнадзор преобразуют в министерство жилполитики

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Служба государственного строительного надзора (Госстройнадзор) Крыма преобразуют в министерство жилищной политики и государственного строительного надзора республики. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликовали в пятницу на сайте правительства Крыма.

Ранее Аксенов сообщал, что руководящий состав Службы государственного строительного надзора Республики Крым заменят в ближайший месяц по причине большого количества отказов в выдаче разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов, а также коррупции в организации. По его словам, четырех сотрудников уже арестовали, еще по ряду ведется расследование.

"Реорганизовать Службу государственного строительного надзора Республики Крым в форме преобразования в Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым", - говорится в тексте документа.

Указ устанавливает, что образованному министерству передаются функции службы. "Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым является правопреемником прав и обязанностей Службы государственного строительного надзора Республики Крым, включая обязательства, вытекающие из заключенных соглашений и договоров, а также вопросы гарантий и компенсаций государственным гражданским служащим и иным работникам этого органа в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в указе.