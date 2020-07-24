Кабардино-Балкария получит около 220 млн рублей на программы развития инфраструктуры жилья

НАЛЬЧИК, 24 июля. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская Республика (КБР) получит порядка 220 млн рублей на программы по развитию жилищного строительства. Средства выделяются из федерального бюджета по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства региона.

"Правительство РФ выделит регионам более 6 млрд рублей на программы по развитию жилищного строительства и обустройства инфраструктуры, Кабардино-Балкария получит порядка 220 млн рублей", - говорится в сообщении.

Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и школ.

По данным местных властей, в КБР построили более 146 тыс. кв. м жилья за первое полугодие 2020 года, рост по отношению к уровню прошлого года составил почти 15%. В 2020 году в КБР планируется ввести всего 528 тыс. кв. м жилья, что составит 111,4% к уровню 2019 года.