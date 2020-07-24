Самый большой в мире тепловой аэростат совершит полет в СКФО в честь 75-летия Победы

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Самый большой в мире тепловой аэростат "Россия" в сентябре совершит рекордный полет, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что он взлетит из Кавказских Минеральных Вод, а приземлится в Дагестане, сообщила в пятницу пресс-служба аппарата полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Аппарат полномочного представителя президента в СКФО поддержал реализацию международного проекта Благотворительного фонда Святителя Луки "Поднять Россию", который является частью масштабного всероссийского гуманитарного и просветительского проекта "Россия в поиске смыслов".

"Одним из этапов проекта является установление абсолютного мирового рекорда высоты подъема для тепловых аэростатов. Для этого благотворительным фондом завершено строительство самого большого в мире теплового аэростата "Россия". На него нанесены государственный флаг Российской Федерации и флаги 85 субъектов страны. Рекордный полет, посвященный исторической дате - 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, планируется провести в сентябре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местом старта выбран регион Кавказских Минеральных Вод с возможным приземлением на территории Республики Дагестан.