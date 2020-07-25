Предприниматели КБР приняли участие в трех международных выставках с начала года

НАЛЬЧИК, 25 июля. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса Кабардино-Балкарской Республики (КБР) приняли участие в трех международных выставках перед началом пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития региона в субботу.

В КБР в Центре поддержки предпринимательства два года назад был создан Центр поддержки экспорта. Его работа нацелена на стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в процесс интернационализации и внешнеэкономическую деятельность.

"С начала 2020 года при содействии центра субъекты МСП республики смогли принять участие в 85-й международной выставке-ярмарке "Зеленая неделя - 2020" в Берлине, 27-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо - 2020" в Москве и 25-й международной выставке GulFood - 2020 в Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай). В связи с распространением новой коронавирусной инфекции отменилось участие республики в запланированных на первое полугодие 2020 г. мероприятиях в Екатеринбурге, Москве, Китае и Германии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года центр оказывал консультационные услуги по тем или иным вопросам 85 субъектам МСП, проведены четыре обучающих семинара.

Центр занимается организацией участия субъектов МСП в выставках за рубежом, содействует в организации и участии в международных выездных бизнес-миссиях, помогает размещать предпринимателям на международных электронных торговых площадках информацию, переводить презентационные материалы на иностранные языки.

Участниками внешнеэкономической деятельности республики, по оценке Минэкономразвития КБР, за I полугодие текущего года осуществлено экспортных операций на сумму $22,6 млн, что выше уровня 2019 года в 2,1 раза. Основу экспорта республики в январе - июне 2020 года составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, объемы увеличились в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 86,4% в структуре экспортируемых товаров.