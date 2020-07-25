Первый в 2020 году в России массовый забег состоялся в Калужской области

ТАСС, 25 июля. Первый в регионах России в 2020 году массовый забег, в котором приняли участие более 1,5 тыс. человек, состоялся в Обнинске Калужской области. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях в субботу врио губернатора региона Владислав Шапша.

"Получилось так, что наш марафон - первый массовый забег в России в этом году. Всех жителей наукограда с Днем города", - написал Шапша.

Юбилейной пятый массовый "Атомный марафон" собрал более 1,5 тыс. участников, среди которых и спортсмены, и любители бега. В 2020 году дистанция основного соревновательного круга увеличилась до 10,5 км. Как отметили организаторы, традиционно большей популярностью у участников пользуется дистанция в 5 км, в рамках мероприятия впервые прошел марафонский забег на 42,2 км. Забеги прошли при участии зрителей, болельщиков с соблюдением необходимой социальной дистанции.

Режим повышенной готовности и масочный режим продлены в Калужской области до 31 июля в связи с пандемией коронавируса. Регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. Работу возобновили учреждения дополнительного образования, библиотеки, музеи, а также бани и сауны, фитнес-центры, торговые центры, не запрещаются прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

Открылись для планового приема амбулаторные поликлинические отделения, разрешены плановая диспансеризация и вакцинация взрослого населения, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, медицинская реабилитация, плановая госпитализация в стационары, за исключением медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

К 25 июля в Калужской области выявили 7 090 случаев заражения коронавирусом. За все время 5 732 человека в регионе выздоровели, 56 пациентов умерли.