В Дагестане завершился фестиваль экстремального туризма

МАХАЧКАЛА, 25 июля. /ТАСС/. Фестиваль экстремального туризма "Ярыдаг - 2020" прошел в окрестностях села Куруш в Докузпаринском районе Дагестана на высоте 2 560 м над уровнем моря. Он завершился восхождением на самую южную точку России гору Базардюзю (4 466 м - прим. ТАСС), сообщил ТАСС в субботу президент федерации спортивного туризма Республики Дагестан Шарип Мурилов.

"Сегодня завершился фестиваль экстремального туризма "Ярыдаг - 2020". Завершающим мероприятием стало двухдневное восхождение на самую высокую гору Дагестана и самую южную точку России Базардюзю. Участие в восхождении приняли 14 команд из около 100 человек, в том числе команда Росгвардии из 30 человек", - сказал Мурилов.

По его словам, в заключительный день участники фестиваля на горе Базардюзю водрузили знамя Победы, а также флаги войск национальной гвардии РФ и 30-летия МЧС России.

"В программе фестиваля были классификационные соревнования по альпинизму, восхождения разных категорий сложности, трекинговые маршруты, скалолазание, горный бег и другие виды спортивного туризма и активного отдыха. По итогам всех дней, участие в фестивале приняли более 150 альпинистов и любителей горного туризма в составе свыше 20 команд из разных регионов страны, которые в течение недели прошли несколько маршрутов различной сложности", - отметил собеседник агентства.

О фестивале

Как сообщал ТАСС ранее, всероссийский фестиваль экстремального туризма "Ярыдаг - 2020" стартовал 19 июля в шестой раз с участием команд из Москвы, Краснодара, Астрахани и других регионов страны, а также нескольких местных команд.

Организаторами фестиваля выступают министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, администрация Докузпаринского района республики и региональная федерация спортивного туризма. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.