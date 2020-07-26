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Вода ушла с подтопленных участков села Дубовый Мыс в Хабаровском крае

В селе ранее ввели режим ЧС

ТАСС, 26 июля. Вода сошла с восьми приусадебных участков, находившихся в зоне подтопления в селе Дубовый Мыс Хабаровского края, где ранее был введен режим ЧС. Об этом в воскресенье сообщается на сайте краевого ГУ МЧС РФ.

"В результате высоких температур воздуха и продолжающегося снижения уровней рек, ранее подтопленные территории освободились от воды. Так, в селе Дубовый Мыс Нанайского района она ушла с оставшихся восьми приусадебных участков, расположенных в низинах. На ближайшие дни спланированы ремонтно-восстановительные работы на размытом участке грунтовой дороги Гасси - Дубовый Мыс", - говорится в сообщении.

Паводковую обстановку на территории Хабаровского края специалисты оценивают как стабильную. Ранее были ликвидированы переливы реки Тунгуска через дорожное полотно на автодороге между поселками Кукан и Догордон. В конце прошлой недели от паводка полностью освободилось село Верхняя Манома, где было подтоплено 16 домов и объявлен режим ЧС.

Села Гасси и Дубовый Мыс расположены в Нанайском районе, общее число жителей этих сел составляет около 1,3 тыс. человек. Оба стоят на протоке Найхинская, впадающей в реку Амур.

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