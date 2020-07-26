Реконструкцию аэропорта в селе Соболево на Камчатке начнут в 2021 году

ТАСС, 26 июля. Реконструкция аэропорта в селе Соболево Камчатского края, где живут около 1 700 человек, начнется в 2021 году. Об этом в воскресенье сообщается на сайте регионального правительства.

"Глава региона Владимир Солодов в ходе поездки в село Соболево Соболевского района сообщил, что реконструкция местного аэропорта начнется в следующем году", - говорится в сообщении.

Врио губернатора, осмотрев аэропорт, убедился, что помещения не соответствуют предъявляемым требованиям, и сообщил, что реконструкция взлетно-посадочной полосы, а также строительство нового аэровокзала начнутся следующим летом. "С Минтрансом России уже достигнута договоренность о передвижении средств на эти цели с другой статьи, осталось только дождаться официального документа", - сказал Солодов.

Глава Соболевского района Василий Куркин разъяснил, что раньше аэропорт мог принимать самолеты даже ночью, а сейчас работает не чаще одного раза в неделю. "Еще 30 лет назад после пожара в неприспособленное здание административного корпуса перевели и кассу, и зал ожидания. Уже лет 10 мы бьемся за эту реконструкцию", - сказал Куркин.

Дорога, связывающая Соболево с районом, проходит вдоль трассы газопровода и не всегда доступна для проезда. Глава региона отметил, что ставит задачу построить другую трассу до Соболевского района. "По предварительным расчетам, стоимость строительства порядка 50 млрд рублей", - сказал Солодов, добавив, что долгосрочное развитие региона возможно только при повышении транспортной доступности внутри края.