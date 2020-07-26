На благоустройство Усинска выделили более 43 млн рублей

ТАСС, 26 июля. Более 43 млн рублей направлено на благоустройство Усинска (Коми) в этом году. Средства федерального, республиканского и местного бюджетов потратят на приведение в порядок дворов, парков, сообщил в воскресенье во время видеообращения "ВКонтакте" врио главы республики Владимир Уйба.

"На благоустройство Усинска в этом году направлено более 43 млн рублей. Это средства федерального, регионального и местного бюджетов. На эти средства ремонтируют дворы, асфальтируют проезды, обустраивают тротуары, парковки, устанавливают лавочки и малые формы", - сказал Уйба.

Он также отметил, что в городе до конца года будут благоустроены четыре общественных пространства. В их числе территория памятника "Три поколения" и сквер "Рябиновый сад".