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На благоустройство Усинска выделили более 43 млн рублей

Средства направят на ремонт дворов, асфальтирование проездов и обустройство тротуаров и парковок

ТАСС, 26 июля. Более 43 млн рублей направлено на благоустройство Усинска (Коми) в этом году. Средства федерального, республиканского и местного бюджетов потратят на приведение в порядок дворов, парков, сообщил в воскресенье во время видеообращения "ВКонтакте" врио главы республики Владимир Уйба.

"На благоустройство Усинска в этом году направлено более 43 млн рублей. Это средства федерального, регионального и местного бюджетов. На эти средства ремонтируют дворы, асфальтируют проезды, обустраивают тротуары, парковки, устанавливают лавочки и малые формы", - сказал Уйба.

Он также отметил, что в городе до конца года будут благоустроены четыре общественных пространства. В их числе территория памятника "Три поколения" и сквер "Рябиновый сад".

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Уйба, Владимир ВикторовичРоссияАрктика сегодняКоми
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