Дату открытия зоны отдыха у Курортного озера в Минводах определят исходя из эпидситуации

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Фестиваль курортной кружки пройдет одновременно с открытием благоустроенной зоны у Курортного озера в Железноводске (Ставропольский край). Во время праздника, дата которого будет определена позже, состоятся спортивные соревнования, концерты, конкурсы и выступления флайбордистов, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации в воскресенье.

"Открытие обновленного водоема ознаменуется грандиозным Фестивалем курортной кружки. Мы постараемся, чтобы всем гостям праздника было одинаково весело и интересно вне зависимости от возраста. В ходе фестиваля пройдут спортивные соревнования, музыкальные выступления, веселые конкурсы с ценными призами для всех возрастов. Хедлайнерами станут <...> флайбордисты, которые появятся в акватории Курортного озера дважды - днем и вечером с фейерверком", - поделился планами мэр Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Мэр добавил, что дата официального открытия территории у Курортного озера зависит от решения краевого оперштаба по противодействию распространению коронавируса и требований Роспотребнадзора.

Курортное озеро в Железноводске благоустраивают по программе "Комфортная городская среда". На берегу озера обустраивают оздоровительный комплекс с тренажерами на открытом воздухе, зону для купания и загара, детские игровые площадки, арт-объекты и зоны для фотографирования. В озере на протяжении последних 20 лет было запрещено купаться, но благоустройство территории и очищение водоема позволит организовать полноценный пляж.

Железноводск - город-курорт федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод.