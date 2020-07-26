В Ингушетии прошла ярмарка войлочных изделий и ковров с национальным орнаментом

МАГАС, 26 июля. /ТАСС/. Ярмарка декоративно-прикладного искусства собрала в Ингушетии мастеров валяния шерсти, известных писателей и авторов первых ингушских комиксов. Об этом ТАСС рассказала сотрудница историко-географического общества "Дзурдзуки" Танзила Дзаурова.

"Эта ярмарка является последним мероприятием в рамках проекта, на реализацию которого нам был выделен президентский грант, мы представили жителям региона произведения учениц школы возрождения войлочного искусства, это и ковры с национальными орнаментами, игрушки, блокноты и многое другое. Участниками ярмарки стали мастерицы по плетению бисера, созданию художественных панно на мешковине, созданию цветов из фоамирана, по изготовлению продукции из рыбьей и другой кожи, резчики по дереву, вышивальщицы с вышитыми в национальном стиле подушками и одеялами, а также поэты, писатели и создатели первых ингушских комиксов. Мероприятие посетили более 900 человек, включая более 200 детей до 13 лет", - отметил собеседник ТАСС.

Ярмарка прошла в рамках проекта ингушского историко-географического общества "Дзурдзуки" "Орнамент-символ жизни. Возрождение войлочного искусства ингушей". Для гостей также были организованы викторины и мастер-классы. "Викторины на предмет знания ингушского языка, истории, культуры и фольклора с вручением ценных призов победителям, а мастер-классы по мокрому и сухому валянию войлочных ковров и игрушек"- добавила Дзаурова.

Проект "Орнамент - символ жизни" был представлен на конкурсе президентских грантов ИГО "Дзурдзуки" в 2018 году и выиграл почти 3,5 млн рублей. На эти средства были проведены исследования башенных комплексов в горном районе Ингушетии, организована выставка петроглифов, выпущена серия раскрасок с национальным ингушским орнаментом и книга об истории и значении петроглифов и орнаментов. В 2019 году проект снова получил грант, но уже в области возрождения войлочного орнаментального искусства. Всего на реализацию проекта обществу выделено 2,8 млн рублей.