Во Владикавказе оборудуют новую зону отдыха на площади 5 тыс. кв м

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июля. /ТАСС/.Новая зона отдыха появится во Владикавказе на площади порядка 5 тыс. кв м в рамках проекта "Единой России" "Городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"В Северо-Западном районе Владикавказа в ближайшее время появится новая зона отдыха. Общественную территорию благоустраивают в рамках партийного проекта "Единой России" "Городская среда", - говорится в сообщении.

По улице Московской - от ул. Цоколаева до ул. А.Кесаева будет разбита прогулочная зона протяженностью около 500 метров. В настоящее время рабочие асфальтируют тротуарные дорожки, будут установлены бордюры, удобные лавки, фонари, урны. Общая площадь территории - порядка 5 тыс. кв метров.

Работы по благоустройству начали полтора месяца назад, к середине августа они будут завершены.

В текущем году на реализацию в республике проекта "Городская среда" выделено более 210 млн рублей федеральных средств; порядка 11 млн - из регионального бюджета; 15 млн рублей - муниципальных средств. Перечень территорий, которые будут благоустроены, включает 127 дворов и 38 общественных зон. Из них во Владикавказе - 110 дворов и 16 общественных территорий, в том числе Центральный парк и проспект Мира.

Проект "Городская среда" реализуется четвертый год, за это время приведены в Северной Осетии в порядок сотни дворов и десятки общественных территорий.