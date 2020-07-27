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Во Владивостоке открылись пришкольные лагеря

Детям, которые их посещают, на входе измеряют температуру и обрабатывают руки санитайзером

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Пришкольные лагеря открылись в понедельник на базе 50 учреждений образования во Владивостоке, сообщается в понедельник на сайте городской администрации.

В прошлые несколько лет пришкольные лагеря работали на базе более 90 образовательных учреждений, в которых за лето отдыхали около 4 тыс. детей.

"Сегодня, 27 июля, во Владивостоке открылись пришкольные лагеря. Они будут работать на базе 50 учреждений образования, большинство из которых - школы, но есть и учреждения дополнительного образования", - говорится в сообщении.

Из-за эпидемиологической ситуации на входе в пришкольные лагеря детям измеряют температуру и обрабатывают руки дезинфицирующими средствами.

По решению региональных властей детские лагеря в Приморье смогли начинать работу 15 июля. Работу с соблюдением мер безопасности уже возобновили 79 детских лагерей. Планируется, что за время летней оздоровительной кампании в лагерях смогут отдохнуть почти 57 тыс. детей из разных районов края.

Теги
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