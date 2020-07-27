Кавминводам на модернизацию систем водоснабжения требуется 21 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Региону Кавказских Минеральных Вод на обновление 14 объектов инженерной инфраструктуры необходимо более 21 млрд рублей. Список этих объектов направлен для включения в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", сообщили журналистам в понедельник в управлении по информполитике правительства региона.

"Правительством Ставропольского края сформированы и поданы предложения по включению в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения Кавказских Минеральных Вод. В перечень предложений вошло 14 объектов инженерной инфраструктуры на общую сумму более 21 млрд рублей. В настоящее время вопрос прорабатывается на уровне федерального центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди первоочередных мероприятий - реконструкция Кавминводских очистных сооружений канализации. Здесь идет обработка сточных вод, поступающих из Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, населенных пунктов Предгорного района Ставрополья и Малокарачаевского района КЧР.

"Сейчас Кавминводские очистные сооружения канализации работают на пределе мощности, а подключение новых объектов капстроительства к ним невозможно, что существенно сдерживает развитие курортного региона. Документация реконструкции уже разработана, стоимость работ составляет 4,5 млрд рублей. Планируется повысить мощность очистных сооружений в полтора раза - с нынешних 170 тыс. кубометров в сутки до 250 тыс.", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Ставропольского края Романа Марченко.