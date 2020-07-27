Новый учебный год на Ставрополье должен начаться в обычном режиме

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Учебный 2020 год на Ставрополье должны открыть традиционные школьные линейки, при этом следует принять все меры эпидемиологической профилактики. Также в школьную программу планируется включить новую краеведческую дисциплину, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора со ссылкой на главу региона Владимира Владимирова.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что решение о формате занятий в российских школах будет приниматься по каждому региону отдельно.

"Глава региона отметил, что новый учебный год должен начаться в крае в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в школах края должны быть приняты все меры эпидемиологической профилактики. Для этого предусмотрено приобретение всего необходимого оборудования, средств дезинфекции и других материалов.

"Мы планируем, что дети, как всегда, пойдут в школы с 1 сентября, и учебный год откроют традиционные школьные линейки", - сказал губернатор, слова которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что также Владимиров поручил проработать вопрос о возможности включении в предстоящем учебном году в школьную образовательную программу новой краеведческой дисциплины, рассказывающей о Ставрополье.