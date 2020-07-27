Мордовия получит грант на улучшение жизни более 13,5 тыс. семей республики

ТАСС, 27 июля. Республика Мордовия вошла в число 20 регионов-победителей конкурса Фонда поддержки детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это позволит получить грант на улучшение жизни более 13,5 тыс. семей, сообщается в понедельник на официальной странице республики в социальной сети "ВКонтакте".

Кроме Мордовии, грантовую поддержку в 2020-2021 годах также получат Республики Алтай, Карелия и Коми, Алтайский и Приморский края, Владимирская, Иркутская, Калужская, Кировская, Курганская, Курская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Тюменская, Ульяновская области и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Общая сумма софинансирования - более 250 млн рублей.

"Мордовия получит 17,9 млн рублей на улучшение жизни детей в бедных семьях. Грант будет направлен на комплекс мер поддержки, разработанный Минсоцзащитой Республики Мордовия. Реализация этих мер позволит помочь больше 13,5 тыс. семей республики", - говорится в сообщении.

В комплекс мер поддержки войдут создание системы информирования о возможности получения соцпомощи, организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми, включая заключение социального контракта, обучение семей, который заключат соцконтракт на развитие бизнеса, помощь родителям в поиске работы или профессиональном обучении, помощь семьям в организации надомной работы, организация групп дневного пребывания и выходного дня для детей, обучение их финансовой грамотности.

"Отрадно получить поддержку федерального фонда. В реализации комплекса мер примут участие шесть социально-реабилитационных центров, два приюта, центр социально-психологической помощи семье и детям "Семья", реабилитационный центр "Подсолнух", Ивановский детский дом и Димитровградский детский дом "Планета", - приводятся в сообщении слова министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Натальи Исаевой.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создан в соответствии с указом президента России от 26 марта 2008 года. Учредитель Фонда - Министерство труда и социальной защиты России. Деятельность Фонда направлена на создание нового механизма управления, позволяющего в условиях разделения полномочий между федеральным центром и субъектами РФ значительно сократить распространенность социального неблагополучия детей и семей с детьми, стимулировать развитие эффективных форм и методов работы с нуждающимися в помощи семьями и детьми.