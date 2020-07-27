На Ставрополье открылись пять детских санаториев, в которых отдыхают более 200 человек

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Пять детских санаториев, подведомственных краевому министерству здравоохранения, возобновили работу после вынужденного простоя из-за пандемии в Ставропольском крае. В них отдыхают более 200 детей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минздрава региона.

"Постепенно возобновляется работа подведомственных краевому Минздраву детских санаториев. Уже работают пять из них, где санаторно-курортное лечение получают более двухсот детей. Рассчитываем на открытие в ближайшее время и санатория "Семицветик", для которого дополнительно к имеющимся закупаются семь рециркуляторов для обеззараживания воздуха", - сообщила заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Елена Кузьмина, слова которой цитируются в сообщении.

Отмечается, что, в частности, открыты санатории "Солнечный" в Железноводске и "Журавлик" в Невинномысске. В них уже прибыли 52 и 47 детей соответственно. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции санатории заполняются наполовину и работают с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Также, по данным пресс-службы, открыта "Ромашка" в Пятигорске, где уже пролечились 44 ребенка и готовится заезд еще 43. "Горячий ключ" пролечил 45 детей, еще столько же находятся на лечении.

"Санаторий "Дружба", предназначенный для детей, больных туберкулезом органов дыхания, не прекращал помощь юным ставропольчанам. В нем с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мероприятий непрерывно продолжают лечение 27 человек. Вместе с тем, учреждение готово к приему новых пациентов, для которых подготовлено еще девять палат", - сказано в сообщении.

Работа курортной отрасли и объектов туристической инфраструктуры в Ставропольском крае была приостановлена в связи с распространением в России и мире коронавируса с конца марта 2020 года. Сейчас санатории Кавминвод возобновляют работу, открыты 99 санаториев из 124, уже забронировано около 13 тыс. путевок.