Более 40% от планируемого в 2020 году году числа сельхозтехники закупили в КЧР

ЧЕРКЕССК, 27 июля. /ТАСС/. Аграрии Карачаево-Черкесии закупили 18 тракторов 5 комбайнов, что составляет 43% от планируемого числа сельскохозяйственной техники в 2020 году. Об этом Instagram написал глава республики Рашид Темрезов.

"Виды на урожай в этом году неплохие. Главное, чтобы и дальше погода не подкачала. Существенным подспорьем в текущем году стала новая сельхозтехника. Только в первом полугодии аграрии республики приобрели 18 тракторов, 1 кормоуборочный комбайн, 5 зерноуборочных комбайнов, 32 единицы другой сельхозтехники", - написал Темрезов.

Он добавил, что аграрии Адыге-Хабльского, Ногайского и Абазинского районов Карачаево-Черкесии уже завершили уборочную кампанию и приступили к заготовке кормов для животных на зиму, в Прикубанском районе уборка также завершается. "Завершить уборочную кампанию колосовых зерновых и зернобобовых культур аграрии Карачаево-Черкесии планируют в августе, в сентябре начнется уборка технических культур и кукурузы на зерно. Желаю нашим аграриям хорошей погоды, побольше солнечных дней и хорошего урожая", - добавил руководитель региона.

Как рассказал ТАСС в Министерстве сельского хозяйства Карачаево-Черкесии, количество купленной техники составляет 43% от общего плана на 2020 год. "54 единицы тракторов и четыре зерноуборочных комбайна это и есть план на текущий год, из них мы выполнили 43%", - отметила собеседница агентства.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства КЧР сообщили, что на территории региона под урожай 2020 года озимых планируется засеять 17 484 га, в том числе озимой пшеницы - 16 243 га, озимого ячменя - 1191 га, тритикале - 50 га.