В Пятигорске в октябре пройдет хакатон регионального этапа конкурса "Цифровой прорыв"

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Хакатон регионального конкурса "Цифровой прорыв", на который уже зарегистрировали 592 человека со всего СКФО, пройдет в октябре в Пятигорске (Ставропольский край), сообщает в понедельник пресс-служба аппарата полномочного представителя президента в СКФО.

"В августе стартует региональный этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". В серии из восьми хакатонов IT-специалисты со всей страны будут в прямом эфире создавать технологии, направленные на решение актуальных проблем регионов, а ведущие эксперты и трекеры федеральных округов будут оценивать их из специальных цифровых медиахабов. Соревнование в Северо-Кавказском федеральном округе пройдет с 24 по 26 октября в Пятигорске", - говорится в сообщении.

На конкурс уже зарегистрировались 592 специалиста. Топ регионов по количеству участников возглавляет Ставропольский край, далее следуют Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия. Десять конкурсантов из Северо-Кавказского федерального округа заняли призовые места в летнем IT-марафоне "Цифрового прорыва", еще 17 вошли в шорт-лист. Прием заявок на участие в хакатоне СКФО открыт до 19 октября.

"Конкурс поможет сформировать в регионах мощный кадровый резерв и сильное сообщество профессионалов, вовлечь в развитие цифровой экономики молодых специалистов и прокачать их навыки в работе над реальными кейсами. Победители хакатона разделят денежные призы, получат возможность попасть в финал "Цифрового прорыва" и выиграть гранты от партнеров конкурса. Лучшие проекты будут сопровождаться вплоть до внедрения", - отмечается в сообщении.

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - стартовал в апреле 2019 года. Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж". Второй конкурс стартовал в марте.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.