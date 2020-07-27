Выходной день объявлен в Дагестане 31 июля в связи с празднованием Курбан-байрама

МАХАЧКАЛА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Дагестана объявили нерабочим днем 31 июля по случаю праздника Курбан-байрам (мусульманский праздник жертвоприношения, по-арабски - Ид аль-адха - прим. ТАСС). Об этом в понедельник сообщила журналистам администрация главы и правительства республики.

"В соответствии с постановлением правительства Республики Дагестан от 27 июля 2020 года "О мусульманском празднике Курбан-байрам" 31 июля 2020 года объявлен нерабочим праздничным днем", - говорится в сообщении.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.