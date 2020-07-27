На Ставрополье 70% бюджетных мест медицинского вуза отданы целевому набору

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Почти 70% бюджетных мест в Ставропольском государственном медицинском университета отданы целевому набору. Целевое обучение проводится в рамках нацпроекта "Здравоохранение" сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе краевого Минздрава.

"К 2024 году медучреждения Ставропольского края должны быть укомплектованы врачами на 95%. <...> Ставропольский государственный медицинский университет на 2020/2021 учебный год, в соответствии с приказами министерства образования и науки РФ и министерства здравоохранения РФ, проводит набор абитуриентов на 410 бюджетных мест, из которых 285 отданы целевому набору", - рассказали в министерстве, подчеркнув, что целевое обучение проводится в рамках регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами" нацпроекта "Здравоохранение".

В министерстве отметили, что в структуре регионов, для которых в вузе выделены целевые места, на всех направлениях подготовки доминирует Ставропольский край. Так, 230 мест целевого обучения могут занять выпускники школ и медицинских колледжей Ставрополья.

Набор в вузе ведется по нескольким направлениям подготовки: "Лечебное дело" (141 человек), "Педиатрия" (81), "Стоматология" (7) и "Клиническая психология" (1). Прием документов продлится до 18 августа, при этом есть возможность их подачи как до, так и после получения результатов ЕГЭ. Кроме того, в текущем году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции университет вынужден отказаться от проведения в рамках приемной кампании дополнительного профессионального испытания.

Как отмечается, уже почти на две трети целевых мест поданы заявления желающих, получив диплом врача, работать в медучреждении на малой родине. В министерстве рассчитывают, что благодаря целевому обучению в крае увеличится число профессионалов.

"В вопросе реализации проекта министерство здравоохранения Ставропольского края находится в постоянном контакте со Ставропольским государственным медицинским университетом. Традиционно в течение учебного года проводится совместная профориентационная работа среди школьников, а для выпускников вуза - ярмарки вакансий. Что касается целевиков, то их трудоустройство - обязанность медицинской организации, заключившей договор о целевом обучении. В то же время обязанность выпускника - отработать период, указанный в договоре. Мы ожидаем, что благодаря целевому обучению в 2020-2025 годах медицинские учреждения Ставропольского края пополнят более тысячи молодых специалистов", - приводит пресс-служба слова первый замминистра здравоохранения Ставропольского края Юрия Литвинова.

Как отмечается, в прошлом году на целевое обучение по медицинским специальностям среднего профессионального и высшего образования в Ставропольском крае направлено 323 студента, в том числе на обучение по программам специалитета поступили 207 человек (в 2018 году - 158 человек), по программам ординатуры - 105 врачей (в 2018 году - 82).

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.