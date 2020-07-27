Ульяновские власти разрешат соревнования со зрителями в районах с хорошей эпидситуацией

УЛЬЯНОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, согласно которым в регионе разрешаются соревнования в спортивных объектах на территории районов с благоприятной эпидситуацией. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

"В районах с благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой предусматривается возможность проведения всероссийских и межрегиональных соревнований на объектах спорта, в том числе с участием зрителей, но не более 10% от вместимости объекта спорта. Перечень таких объектов спорта будет утвержден министерством физической культуры региона", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, изменения вступят в силу со 2 августа.

Морозов уточнил, что нормативным актом вводится перечень муниципальных образований, в которых сложилась неблагополучная санитарно-эпидемиологическая ситуация. "Мы не будем принимать те или иные решения, ограничительные или разрешительные, сразу во всем регионе, а будем исходить из административно-территориальной карты, смотреть обстановку в каждом муниципальном образовании", - процитировали губернатора в пресс-службе правительства.