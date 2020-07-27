Работающие с коронавирусом врачи КЧР пройдут реабилитацию в Дагестане

ЧЕРКЕССК, 27 июля. /ТАСС/. Медицинские работники Карачаево-Черкесии, которые боролись с коронавирусом, начали проходить реабилитацию на территории расположенного на берегу Каспийского моря научно-оздоровительного комплекса (НОК) "Журавли" в Дагестане. Всего до 10 сентября в нем отдохнут и пройдут реабилитацию около 50 медиков республики, сообщили журналистам в понедельник в региональном оперативном штабе по профилактике и противодействию распространению коронавируса.

"В рамках благотворительной акции "Слава врачам" научно-оздоровительный комплекс "Журавли" на берегу Каспийского моря безвозмездно проводит реабилитацию медицинским работникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией. 26 июля в оздоровительный комплекс выехала первая партия медиков из Карачаево-Черкесии в количестве 9 человек. Всего же до 10 сентября в реабилитационном центре отдохнут и поправят здоровье около 50 медицинских работников из КЧР", - сообщили в штабе.

Отмечается, что медики будут проходить реабилитацию в течение недели, она будет включать терренкур, дыхательную гимнастику, занятия в тренажерном зале и гидромассаж. Бесплатное лечение будет доступно для всех категорий медиков, которые работали с коронавирусными пациентами либо перенесли сами заражение коронавирусом.

Научно-оздоровительный комплекс (НОК) "Журавли" проводит акцию безвозмездно при поддержке главы Дагестана Владимира Васильева, а также Института искусственного интеллекта при МГУ им М. В. Ломоносова и кафедры прикладной механики и управления МГУ.

Как рассказал ТАСС генеральный директор комплекса, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Магомед Магомедов, кроме отдыха на берегу Каспия, с участием медиков планируется обсудить и актуальные проблемы здравоохранения, связанные с борьбой с новой коронавирусной инфекцией.