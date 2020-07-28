На Камчатке в пунктах базирования кораблей ТОФ устанавливают новые плавучие причалы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты начали переоборудование пирсовой зоны на Камчатке в пунктах базирования кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) под современные плавучие причалы, которые заменят устаревшие пирсы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

"В бухтах Ильичева и Завойко специалисты приступили к установке новых плавучих причалов ПМ-61м1, изготовленных в Приморском крае на судостроительном заводе "Восточная верфь". Современные плавпирсы доставлены из Приморья буксирами предприятия для замены прежних, уже выслуживших установленный срок", - говорится в сообщении.

Технические работы ведут специалисты отдела морской инженерной службы ТОФ и отделения плавучих причалов объединенного командования войск и сил на северо-востоке России. Новые причалы имеют длину 36 м, ширину 8,2 м, толщину бортов - 6 мм, палубы - 8 мм, шесть водонепроницаемых переборок, осадку - 0,4 - 0,6 м. Обеспечивают одновременную стоянку двух кораблей водоизмещением свыше 5000 т, а также подачу с берега на корабли воды, пара, воздуха высокого давления и электроэнергии.