Останки расстрелянных в войну мирных жителей на Ставрополье передадут в СК для экспертиз

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Активисты поискового движения и следователи провели эксгумационные работы на месте массового расстрела мирных жителей в селе Преградном во время Великой Отечественной войны. Останки людей со следами огнестрельных ранений, а также вещественные доказательства передадут Следственному комитету РФ для проведения экспертиз, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

Активисты Ставропольского регионального отделения ООД "Поисковое движение России" совместно с экспертами-криминалистами следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю продолжают разведывательные работы в селе Преградном Красногвардейского района, где во время Великой Отечественной войны были расстреляны мирные граждане. Возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК РФ (геноцид).

"На днях поисковики совместно с экспертами-криминалистами следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю и военнослужащими 247-го десантно-штурмового полка провели эксгумационные работы на месте массового расстрела мирных жителей в селе Преградном. <…> Останки и вещественные доказательства переданы следственному комитету для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для идентификации личностей погибших будет назначен комплекс экспертиз: судебно-медицинских, медико-криминалистических - для установления причины смерти, определения пола, возраста погибших; портретных - для воссоздания прижизненного облика погибших, генотипоскопических. В процессе расследования будет задействован арсенал новейшей криминалистической техники

По данным комитета, вместе с останками людей обнаружены их личные вещи: гребешки, предметы женской косметики, маленький кошелек с монетами военного времени, элементы гражданской обуви (калоши, туфли, босоножки). Эти вещи явно принадлежали гражданским лицам. На останках имеются следы от огнестрельных повреждений, найдены гильзы.

"Акта о злодеяниях немецко-фашистких захватчиков в с. Преградном (тогда Молотовского района Орджоникидзевского края) в Государственном архиве Ставропольского края, как и в других архивах, нет. Зверства фашистов в селе Преградном до сих пор не зафиксированы", - отмечается в пресс-релизе.