Единственный в мире ракетный экраноплан "Лунь" буксируют в Дербент

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Началась операция по перемещению уникального и единственного в мире ракетного экраноплана проекта 903 "Лунь" из Каспийска в Дербент, где он станет главным экспонатом филиала парка "Патриот" Южного военного округа. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 "Лунь" в ближайшие сутки будет перемещен из Каспийска в Дербент, операция началась в ночь на вторник", - уточнил он.

Уникальный объект, получивший на Западе название "Каспийский монстр", был создан на заводе "Волга" и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

Экраноплан предназначался для борьбы с надводными кораблями с использованием противокорабельных ракет "Москит". Главной целью ракетоносца были объявлены авианосцы. Экраноплан "Лунь" благодаря высокой скорости движения (500 км в час) и незаметности для радаров мог подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты.

Высота полета экраноплана - от 1 до 5 метров. Дальность полета - до 2 тыс. км. Программа строительства экранопланов была свернута с распадом СССР.