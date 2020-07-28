Более 600 женщин на Ставрополье прошли переобучение в I полугодии 2020 года

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Свыше 600 женщин, имеющих детей дошкольного возраста, прошли переобучение по национальному проекту "Демография" на Ставрополье с начала 2020 года. По этому показателю годовой план нацпроекта был перевыполнен на 7%, сообщили журналистам во вторник в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"На сегодня в учреждения занятости в целях прохождения переобучения и повышения квалификации обратились и приступили к различным видам переобучения и повышения квалификации 628 женщин, имеющих детей дошкольного возраста, или 107% от годового показателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переобучение осуществляется по 31 профессии, востребованной на рынке труда края. Среди них сестринская косметология, бухгалтер, воспитатель, визажист-стилист, управление закупками, дефектология, повар, кондитер и другие.

По данным управления, обучение организуется бесплатно. Определиться с направлением обучения помогут специалисты учреждений занятости.

"Для женщин, имеющих детей дошкольного возраста и не состоящих в трудовых отношениях, предусмотрена стипендия в размере минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом", - сказано в пресс-релизе.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.