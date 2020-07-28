Власти Кавминвод: принятые меры достаточны для предотвращения очагов коронавируса

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Меры предосторожности, которые принимаются на Кавказских Минеральных Водах для недопущения распространения коронавируса после возобновления курортного сезона, являются достаточными для предотвращения возникновения очагов инфекции. Отдыхать в городах-курортах Ставрополья безопасно, сообщил ТАСС глава Железноводска Евгений Моисеев.

"Отдыхать в городе-курорте Железноводске на Кавминводах безопасно, спокойно и нужно, потому что курортное лечение улучшает иммунитет, восстанавливает силы организма и дает ему возможности еще лучше бороться со всеми заболеваниями, в том числе и возможно, с потенциальным коронавирусом", - сказал Моисеев.

По его словам, в Железноводск с июня приехало уже более 3 тыс. человек. "За это время не выявлено ни одного случая передачи заболевания от отдыхающих персоналу санаториев, либо от персонала к отдыхающим, либо между отдыхающими. Почти за два месяца был только один случай, когда входной контроль показал наличие положительных результатов на коронавирус у члена семьи, у ребенка. Семья сразу была изолирована, она прошла необходимое лечение и вновь вернулась в санаторий для прохождения санаторно-курортного лечения", - рассказал глава курорта.

Он отметил, что в Железноводске в этом году отремонтировали летние бюветы. "Это позволяет нашим отдыхающим и жителям приходить и принимать минеральную воду, не входя в здание, соблюдая социальную дистанцию, принимать минеральную воду на свежем воздухе. Это помогает полностью минимизировать возможность заражения в местах приема воды. Работу продолжаем, система контроля за отдыхающими, за персоналом в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора выстроена, уверен, что положительные результаты будут у нас и дальше", - добавил Моисеев.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксировано 7 880 случаев заражения коронавирусом, после выздоровления из больниц выписаны 5 107 человека. Умерли 148 пациентов с коронавирусом.

Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят с 11 июня 2020 года. Работа курортной отрасли и объектов туристической инфраструктуры в Ставропольском крае была приостановлена в связи с распространением в России и мире коронавируса с конца марта 2020 года. Сейчас санатории Кавминвод возобновляют работу, открыты 99 санаториев из 124, уже забронировано около 13 тыс. путевок.